Паркер прибил в Лондон на бой с Джошуа

Объединительный поединок в супертяжелом весе состоится 31 марта в Кардиффе.

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер со своей командой прилетел в Лондон из своего тренировочного лагеря в США, сообщает Sky Sports.

"Мы прибыли в хорошем настроении, мы сильны психологически и физически, и мы ждем с нетерпением возможности показать отличное выступление.

Я молод, быстр, силен, я хорошо двигаюсь. У меня прекрасная команда. Прошлый год был не лучшим для нас, есть много причин, почему это были не лучшие мои выступления, но я говорю, что 31 марта мы покажем лучшее выступление в жизни", - уверен Паркер.

Новозеландец продолжит подготовку к назначенному на 31 марта объединительному поединку против чемпиона WBA и IBF Энтони Джошуа в Лондоне, а в середине следующей недели отправится в Кардифф, где состоится бой.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31-го марта в Кардиффе.

Ранее сообщалось, что Джошуа не хочет видеть Уайлдера в ринге после победы над Паркером. Также Энтони заявил, что Деонтей не хочет вести серьезные переговоры и просто ловить хайп.

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