Ковалев узнал имя следующего соперника

Российский боксер встретится с Маркусом Брауном.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет защиту титула против американца Маркуса Брауна.

Бой пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и будет показан на канале HBO, но дата пока не установлена. Поединок может состояться уже в июне.

27-летний Маркус Браун одержал 21 победу в 21 бою. 16 поединков Браун завершил нокаутами.

Напомним, ранее Сергей Ковалев в последнем бою нокаутировал Игоря Михалкина.

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