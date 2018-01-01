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Ковалев узнал имя следующего соперника

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Российский боксер встретится с Маркусом Брауном.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
BoxingScene.com

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет защиту титула против американца Маркуса Брауна.

Бой пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» и будет показан на канале HBO, но дата пока не установлена. Поединок может состояться уже в июне.

27-летний Маркус Браун одержал 21 победу в 21 бою. 16 поединков Браун завершил нокаутами.

Напомним, ранее Сергей Ковалев в последнем бою нокаутировал Игоря Михалкина.

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Теги: Сергей Ковалев, Маркус Браун, бой, бокс
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