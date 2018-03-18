Владимир Кличко выступит на образовательном форуме в ОАЭ

Компанию украинцу составят известная актриса и британский легкоатлет.

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996, легендарный украинский боксер Владимир Кличко станет одним из спикеров Глобального форума по образованию, который пройдет в Дубае.



Об этом сообщили организаторы мероприятия, разместив соответствующий анонс на странице форума в одной из социальных сетей.

Также в мероприятии примут участие индийская актриса, модель, певица Приянка Чопра и четырехкратный олимпийский чемпион британский легкоатлет Мо Фара.

Накануне украинец и его звездные компаньоны приняли участие в вечернем телевизионном шоу.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко продал ужин за солидные деньги.

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