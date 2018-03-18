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Владимир Кличко выступит на образовательном форуме в ОАЭ

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Компанию украинцу составят известная актриса и британский легкоатлет.
Владимир Кличко станет спикером форума по образованию
Владимир Кличко станет спикером форума по образованию
klitschko-brothers.com

Двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996, легендарный украинский боксер Владимир Кличко станет одним из спикеров Глобального форума по образованию, который пройдет в Дубае.

Об этом сообщили организаторы мероприятия, разместив соответствующий анонс на странице форума в одной из социальных сетей.

Также в мероприятии примут участие индийская актриса, модель, певица Приянка Чопра и четырехкратный олимпийский чемпион британский легкоатлет Мо Фара.

Накануне украинец и его звездные компаньоны приняли участие в вечернем телевизионном шоу.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко продал ужин за солидные деньги.

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Теги: Владимир Кличко, спикер, образование, вне игры, бокс
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  18.03.2018, 19:01
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гость
А он же даже в школу не ходил.
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