Роуч: Ломаченко еще не противостоял боксеру с таким стилем

Известный тренер заявил, что украинец еще не противостоял оппоненту с таким стилем.

Известный специалист Фредди Роуч поделился мнением о предстоящем поединке между чемпион мира WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (10-1, 8 КО) и обладателем титула WBA в легком дивизионе Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

"Конечно, вес может стать очень большим фактором в этом поединке. Ломаченко поднимается в новую категорию, где его соперники будут не только больше – они будут сильнее бить. Один раз он уже проиграл (Орландо Салидо) и еще не противостоял боксеру с таким стилем. На этот раз его соперник не будет оказывать давление, и Хорхе на самом деле очень трудно перебоксировать. Он очень умный боксер.

Бой должен получиться интересным, потому что Линарес реально хорош, и его карьера еще не пошла по наклонной. Однако, сейчас Ломаченко – один из лучших боксеров новой волны, а Хорхе, возможно, уже слишком стар для него", – цитирует американца BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Линарес подписали контракт на бой, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.

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