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Появление Ломаченко на улицах Нью-Йорка свело с ума американского фаната

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Василий Ломаченко порадовал американского болельщика.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион мира по версии WBO Василий Ломаченко чуть бы не свел с ума американского фаната на улице в Нью-Йорке. 

Боксер вместе со своим менеджером Эгисом Климасом шел на бой Александра Гвоздика и Мехди Амара, который состоялся накануне на знаменитой арене Madison Square Garden. По пути к арене один из американских фанатов узнал Ломаченко и сперва не поверил своим глазам. Украинец наградил мужчину совместным селфи и дружеским объятием. 

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против Хорхе Линареса. Поединок запланирован на 12 мая и должен состоятся в Нью-Йорке. Также сообщалось, что британец Терри Флэнеган изъявил желание встретится на ринге с Ломаченко.

Ранее Хорхе Линарес заявил, что бой с Василием Ломаченко – награда для него.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко
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петенька  (аноним)  18.03.2018, 12:17
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