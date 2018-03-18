Вердехо впервые потерпел поражение, уступив Лозаде

Мексиканец Антонио Лозада в 10-м раунде победил Феликс Вердехо из Пуэрто-Рико.

Пуэрториканский боксер Феликс Вердехо потерпел первое поражение на профессиональном ринге, уступив Антонио Лозаде.

24-летний легковес Вердехо вышел на ринг впервые с февраля 2017 года, что и сказалось на результате боя. Было видно, что Феликс находится на в лучшей своей форме. Под занавес боя Лозада явно доминировал, а в 10-м раунде отправил в нокдаун своего оппонента. Сразу же после того, как Вердехо встал с настила, Лозада нанес серию ударов и рефери был вынужден остановить бой.

Таким образом Антони Лозада наносит первое поражение Феликсу Вердехо, выиграв техническим нокаутом в 10-м раунде.

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