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Гвоздик: Амар бегал и мешал поймать себя ударом, он очень неуловим

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Александр Гвоздик поделился эмоциями после победы над Мехди Амаром.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Украинец Александр Гвоздик прокомментировал свою победу над французом Амаром Мехди в бою за титул временного чемпиона WBC. 

"Амар был очень неуловим с очень хорошей защитой, он бегал и мешал поймать себя ударом. Это отличное чувство выиграть титул временного чемпиона, и я с нетерпением жду возможности сразиться за регулярный пояс. В своем следующем бою я собираюсь сразиться с победителем боя Адонис Стивенсон – Баду Джек", – заявил Гвоздик в интервью ESPN после боя.

Смотрите также видео боя Гвоздик – Амар

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Мехди Амар
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