Джошуа рассказал, сколько раундов ему понадобится для победы над Паркером

Энтони Джошуа раскрыл секрет своих удачных боев.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что он рассчитывает на победу над Джозефом Паркером в промежутке 6–8 раундов.

"Паркер готов на 50% лучше, чем обычно. Но я научился тому, что, если в бою вы включаете ноги, все становится гораздо проще. Даже несмотря на то что в боксе нужно перебивать соперника, ноги ведут боксера в правильном направлении.

Так что если я перенесу все то, что тренировал на протяжении последних 12 недель на ринг, то надеюсь, что мне удастся остановить Паркера в промежутке 6-8 раундов", – приводит слова Джошуа ресурс Boxingnews24.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31-го марта в Кардиффе.

Ранее сообщалось, что Джошуа не хочет видеть Уайлдера в ринге после победы над Паркером. Также Энтони заявил, что Деонтей не хочет вести серьезные переговоры и просто ловить хайп.

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