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Джошуа рассказал, сколько раундов ему понадобится для победы над Паркером

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Энтони Джошуа раскрыл секрет своих удачных боев.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что он рассчитывает на победу над Джозефом Паркером в промежутке 6–8 раундов.

"Паркер готов на 50% лучше, чем обычно. Но я научился тому, что, если в бою вы включаете ноги, все становится гораздо проще. Даже несмотря на то что в боксе нужно перебивать соперника, ноги ведут боксера в правильном направлении.

Так что если я перенесу все то, что тренировал на протяжении последних 12 недель на ринг, то надеюсь, что мне удастся остановить Паркера в промежутке 6-8 раундов", – приводит слова Джошуа ресурс Boxingnews24.

Напомним, что поединок Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31-го марта в Кардиффе. 

Ранее сообщалось, что Джошуа не хочет видеть Уайлдера в ринге после победы над Паркером. Также Энтони заявил, что Деонтей не хочет вести серьезные переговоры и просто ловить хайп.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  18.03.2018, 08:46
Оценка:  0
петенька
Ты попкой думал, когда писал?
гость  (аноним)  18.03.2018, 08:41
Оценка:  0
гость
Поздравляем нового чемпиона! Желаю достижения новых вершин!!!
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