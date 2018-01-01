Хосе Рамирес побил Имама и стал чемпионом WBC в первом полусреднем весе

Хосе Карлос Рамирес завоевал вакантный титул WBC.

Американец Хосе Карлос Рамирес завоевал вакантный титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBC, победив единогласным решением своего 27-летнего соотечественника Амира Имама.

Стартовые раунды ушли в копилку Рамиреса, который больше выбрасывал и попадал силовыми ударами, Имам же сконцентрировался на работе джебом.

В 4-5 раундах Имам, казалось, перехватил инициативу, но дальше инициатива от раунда к раунду переходила то к одному, то к другому боксеру, а в восьмом боксеры и вовсе устроили настоящую рубку.

В итоге после 12 раундов все судьи отдали победу Рамиресу со счетом 120-108, 117-111 и 115-113.

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