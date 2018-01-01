Гвоздик - Амар: видео боя

Украинец Александр Гвоздик завоевал первый чемпионский титул в карьере.

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, одержав победу в поединке с французом Мехди Амаром.

Поединок Гвоздик – Амар состоялся 17 марта в Нью-Йорке на Мэдисон Сквер Гарден. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу - 116:112, 117:111 и 118:110.

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