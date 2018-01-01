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Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира

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В непростом поединке Александр Гвоздик победил Мехди Амара.
Александр Гвоздик - Мехди Амар
Александр Гвоздик - Мехди Амар
twitter.com/trboxing

Украинец Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоевал вакантный титул временного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, победив в Нью-Йорке француза Мехди Амара.

Стартовые раунды прошли в разведке, но несколько пропущенных ударов правой от Амара "отобразились" в виде синяка под правым глазом у Гвоздика, которое мешало ему на протяжении всего боя.

Начиная с третьего раунда Гвоздик завладел преимуществом на ринге. Украинец лучше работал джебом, менял углы атак, полностью перебивая соперника.

Гвоздик был близок к досрочной победе в четвертом раунде, когда зажал француза у канатов, но завершить бой досрочно не сумел.

Еще одну попытку нокаутировать Амара Гвоздик предпринял в последнем раунде, когда увеличил темп, попал несколькими акцентированными ударами, но также и сам пропустил парочку опасных контрхуков и апперкотов.

В итоге Амар выстоял и победителя определяли судьи, которые отдали победу Гвоздику 116:112, 118:110 и 117:111.

Видео боя будет доступно на нашем сайте в ближайшее время.

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Теги: Александр Гвоздик, бокс, WBC
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