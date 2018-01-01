Гвоздик – Амар: онлайн трансляция боя

Александр Гвоздик 17 марта проведет бой с Мехди Амаром за временный титул WBC.

Украинец Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) 17 марта в Нью-Йорке на арене Мэдисон Сквер Гарден проведет поединок против Мехди Амара (34-5-2) из Франции.

На кону этого поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Полноценным поясом чемпиона по этой версии владеет Адонис Стивенсон.

Накануне поединка боксеры традиционно провели церемонию взвешивания. Оба боксера вложились в норму категории (79,4 кг) и, что интересно показали одинаковый вес – 78,9 кг.

На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени и будет доступна в этой новости.

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