Ковалев может встретиться с Брауном этим летом в Нью-Йорке
Сергей Ковалев и Маркус Браун близки к подписанию контракта.
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев с большой вероятностью встретится с американцем Маркусом Брауном.
Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, стороны близки к заключению контракта.
Поединок может состояться в середине лета в Нью-Йорке.
Небитый Маркус Браун в своем последнем поединке победил соперника нокаутом в первом раунде. Ковалев также одержал победу в крайнем поединке над Игорем Михалкиным.
Ранее сообщалось, что в следующем году Сергей Ковалев может встретиться с Дмитрием Биволом.
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