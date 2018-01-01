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Ковалев может встретиться с Брауном этим летом в Нью-Йорке

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Сергей Ковалев и Маркус Браун близки к подписанию контракта.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев с большой вероятностью встретится с американцем Маркусом Брауном.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, стороны близки к заключению контракта.

Поединок может состояться в середине лета в Нью-Йорке.

Небитый Маркус Браун в своем последнем поединке победил соперника нокаутом в первом раунде. Ковалев также одержал победу в крайнем поединке над Игорем Михалкиным.

Ранее сообщалось, что в следующем году Сергей Ковалев может встретиться с Дмитрием Биволом.

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Теги: Сергей Ковалев, Маркус Браун, бокс
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