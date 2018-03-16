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Беринчик, рубя дрова, передал привет Усику в Барселону

Комментариев: 4
Денис Беринчик показал, как нужно готовиться к бою.
Денис Беринчик
Денис Беринчик
instagram.com/berinchyk

Украинский чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик вместо тренировок в зале занимается работой по дому. Боксер показал мастер-класс по рубке дров. Находясь в холодном Киеве, Беринчик передал привет в теплую Барселону Александру Усику и его команде, которые сейчас находятся в тренировочном лагере.

Напомним, Александр Усик проходит подготовку к бою против Мурата Гассиева, который состоится в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии 11 мая в Джедде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал, как проходят его будни в Барселоне.

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Теги: Денис Беринчик, Александр Усик, бокс, видео
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  17.03.2018, 22:47
Оценка:  0
гость
Замерзают как тараканы.
гость  (аноним)  17.03.2018, 22:40
Оценка:  0
гость
Хохляндия замерзает.
гость  (аноним)  17.03.2018, 22:25
Оценка:  0
гость
Так в село,бабушкам дрова рубить
Костыль  (аноним)  17.03.2018, 22:24
Оценка:  0
Костыль
Воу воу.... Палехче барончик!
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