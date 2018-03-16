Беринчик, рубя дрова, передал привет Усику в Барселону

Денис Беринчик показал, как нужно готовиться к бою.

Украинский чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик вместо тренировок в зале занимается работой по дому. Боксер показал мастер-класс по рубке дров. Находясь в холодном Киеве, Беринчик передал привет в теплую Барселону Александру Усику и его команде, которые сейчас находятся в тренировочном лагере.

Напомним, Александр Усик проходит подготовку к бою против Мурата Гассиева, который состоится в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии 11 мая в Джедде.

Ранее сообщалось, что Александр Усик показал, как проходят его будни в Барселоне.

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