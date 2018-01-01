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Бриедис будет запасным боксером в финале WBSS

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В случае форс-мажорных обстоятельств латвиец сможет заменить Александра Усика или Мурата Гассиева.
Майрис Бриедис
Майрис Бриедис
instagram.com/mairisbriedis

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Майрис Бриедис станет запасным боксером в финале Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

По информации Fightnews, латвиец согласился заменить одного из финалистов в случае форс-мажорных обстоятельств.

Кроме того, Бриедис выступит в андеркарде финального поединка, но имя его соперника по не сообщается.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион WBA спрогнозировал победу Усика в матче против Гассиева.

Напомним, бой Усик - Гассиев в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии состоится 11 мая в Джедде.

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Теги: Майрис Бриедис, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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