Беллью: Альварес должен был съесть 5 кг зараженного мяса, чтобы тест был положительным

Тони Беллью не верит, что запрещенное вещество, обнаруженное в крови Сауля Альвареса, связано с мексиканским мясом.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью заявил, что причина положительной допинг-пробы Сауля Альвареса, которую называет его команда, звучит неправдоподобно.

По его словам, зараженное мясо могло отразиться на анализе крови боксера, только в случае, если бы он съел его большое количество.

"Альварес не прошел допинг-тест, но складывается впечатление, что ни для кого это не имеет значения. И такое происходит постоянно. Вспомните, когда Рой Джонс-младший провалил допинг-тест, об этом вообще никто не знал. Подобных ситуаций в боксе не должно быть. Он говорит, что дело в загрязненном мясе. Но чтобы это привело к появлению запрещенного вещества в крови, он должен был съесть пять килограммов этого мяса", - цитирует Беллью Metro.

Ранее сообщалось, что Альварес сдал три повторные пробы на кленбутерол, обнаруженный в его организме ранее. Все пробы показали отрицательный результат. В команде мексиканского боксера предположили, что запрещенное вещество оказалось в организме Альвареса вместе с мясом.

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