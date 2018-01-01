Линарес: Бой с Ломаченко – это награда для меня

Хорхе Линарес рассказал, чего ждет от Василия Ломаченко в поединке.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес рассказал о слабых и сильных сторонах своего будущего соперника обладателя титула WBO в полулегком весе Василия Ломаченко.

По словам венесуэльца, боя с таким соперником, как украинец, он давно ждет и ради него провел десятки поединков.

"Ломаченко очень быстрый, но у него нет сильного удара, как у меня. Он уступает мне в антропометрии. Он не любит ближний бой, предпочитает держать дистанцию, но преимущество в длине рук будет у меня. Меня не будет устраивать бой на средней дистанции, потому что он быстрее. Необходимо провести умный бой, подготовить несколько тактических рисунков.

Ломаченко умеет подстраиваться под оппонента. Он может меняться по ходу боя, выбрасывает разные комбинации, по-разному работает ногами. Не получится подойти к бою с одним тактическим рисунком. Предстоит тяжелая работа, ведь мы готовимся к поединку против лидера рейтинга P4P. Сейчас же я очень счастлив, ведь наконец-то получил бой, о котором мечтал. Я провел 47 поединков в профессионалах, и вот она, моя награда", – цитирует Линареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Линарес подписали контракт на бой, который состоится 12 мая в Нью-Йорке.

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