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Гвоздик: Конечно, меня мотивирует заниматься рядом с Ломаченко

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Украинский боксер Александр Усик заявил, что его вдохновляет его соотечественник и друг Василий Ломаченко.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
BoxingScene.com

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик считает, что заниматься рядом с чемпионом миром в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко пойдет ему только на пользу:

"Я тренируюсь с Ломаченко в одном зале. Конечно, он мотивирует меня, и я могу наблюдать за тем, что он берет для того, чтобы быть великим чемпионом", – приводит слова Гвоздика Top Rank.

Напомним, Александр Гвоздик проведет свой следующий поединок 17 марта против Мехди Амара за титул временного чемпиона мира по версии WBC. На нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 5:00 по киевскому времени.

Василий Ломаченко, в свою очередь, наконец-то договорился о встрече с Хорхе Линаресом, которая запланирована на 12 мая.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Василий Ломаченко
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