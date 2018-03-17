Поединок, который откроет путь к мечте: промо видео боя Гвоздик – Амар

Представляем вашему вниманию промо ролик, посвященный боксерскому поединку между Александром Гвоздиком и Мехди Амаром.

Боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик в ближайшие выходные может стать новым украинским чемпионом мира. 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он проведет бой против француза Мехди Амара. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Транслятор боя телеканал Интер представил промо видео, посвященный поединку Гвоздик – Амар:

"14 побед, 12 нокаутов, ни одного поражения за всю его профессиональную карьеру. И вот он, наконец, поединок, который откроет путь к мечте. Победа в этом бое даст шанс Александру Гвоздику биться за титул чемпиона", – идет речь в ролике.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя Гвоздик – Амар, которая начнется 18 марта в 5:00 по киевскому времени.

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