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Хэй объяснил, почему бой Джошуа и Уайлдера не состоится в 2018 году

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Дэвид Хэй высказался о возможном поединке между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, почему поединок между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером не состоится в 2018 году.

"Не вижу варианта, при котором эта встреча пройдет в 2018 году. Чувствую, этого не будет. Возможно, в следующем году. Если Паркер побьет Джошуа, то следует ждать реванша, а значит, в 2018 году Энтони не будет драться с Деонтеем. Кроме того, если Джошуа победит Паркера, у него будет много привлекательных и более безопасных вариантов, чем бой с Уайлдером", – приводит слова Хэя ресурс BoxingScene. 

Напомним, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Поединок запланирован на 31-е марта и пройдет в Кардиффе. 

Ранее сообщалось, что Джошуа не хочет видеть Уайлдера в ринге после победы над Паркером.

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Теги: бокс, Дэвид Хэй, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер
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