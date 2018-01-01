Джошуа не хочет видеть Уайлдера в ринге после победы над Паркером

Энтони Джошуа намерен заключить контракт на бой против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа не хочет, чтобы к нему в ринг поднимался Деонтей Уайлдер, в случаи победы британца над Джозефом Паркером.

"Когда ко мне в ринг поднялся Владимир Кличко (после победы Энтони Джошуа над Эриком Молиной – прим. ред.), я был только “за”, потому что у нас уже была заключена сделка на поединок. Но если это сделает Уайлдер, это будет обычная шумиха. Если он хочет выбраться в ринг, то я бы предпочел, чтобы у нас был подписан контракт. А так это просто дым без огня", – приводит слова Джошуа Sky Sports.

Отметим, что Деонтей Уайлдер намерен посетить бой Джошуа и Паркера, а также кинуть вызов Энтони сразу же после поединка. Напомним, что бой Джошуа и Паркера запланирован на 31-е марта и состоится в Кадриффе.

Ранее Энтони Джошуа рассказал о трудностях ведение переговоров с Деонтеем Уайлдером.

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