Гвоздик: Амар не собирается возвращаться домой ни с чем

Александр Гвоздик поделился своими ожиданиями от боя против Мехди Амара.

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик в предвкушении хорошего боя против француза Мехди Амара.

"Сперва мне предстоит пройти Амара, а потом можно будет поговорить и об остальном. Посмотрел несколько поединков Амара – он весьма хорош.

Вижу по его глазам, что он приехал драться за титул, он не собирается возвращаться домой ни с чем. Он сделает все ради победы. Ожидаю, что он даст хороший бой.

Бой за чемпионский титул WBC? Давайте дождемся боя между Стивенсоном и Джеком, посмотрим. Мне хочется верить в то, что у WBC слова не расходятся с делом", – приводит слова Гвоздика ресурс Boxing Scene.

Напомним, что поединок Гвоздика и Амара пройдет 17-го марта в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

Читайте на нашем сайт анонс боя Гвоздик – Амар, а также смотрите результаты церемонии взвешивание.

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