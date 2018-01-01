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Гвоздик и Амар взвесились перед боем

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В Нью-Йорке состоялась традиционная церемония взвешивание перед боем Гвоздика и Амара.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
boxingscene.com

В Нью-Йорке состоялось традиционная церемония взвешивание перед поединком украинца Александра Гвоздика и француза Мехди Амара.

Оба боксера вложились в норму категории (79,4 кг) и, что интересно показали одинаковый вес – 78,9 кг.

Напомним, что бой Гвоздика и Амара пройдет 17-го марта в Нью-Йорке на знаменитой арене Madison Square Garden. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC. Также на нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, как Александр Гвоздик прокомментировал выбор Мехди Амара в качестве своего соперника.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Мехди Амар
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