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Джошуа: Я хочу драться с Уайлдером, но пока что он просто ловит хайп

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Энтони Джошуа рассказал о трудностях ведение переговоров с Деонтеем Уайлдером.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил о своих намерениях биться с Деонтеем Уайлдером, однако британец рассказал,  что столкнулся с трудностями в ведении переговоров о будущем поединке.

"Я являюсь унифицированным чемпионом мира в супертяжелм весе. Да, еще не абсолютный, но я к этому стремлюсь. Я хочу драться с Уайлдером, но вся разница в том, когда Владимир Кличко приехал в Манчестер посмотреть на мой бой, мы сразу обо всем договорились и подписали контракт. С Уайлдером я просто не вхожу в полемику. Если он хочет выйти в ринг и драться – отлично. Но пока, похоже, он просто ловит хайп", – приводит слова Джошуа ресурс Sky Sports.

Напомним, что свой следующий бой Энтони Джошуа проведет против Джозефа Паркера. Поединок пройдет в Кардиффе 31-го марта.

Ранее Джошуа рассказал об ударах Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера

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Теги: бокс, Энтони Джоуша, Деонтей Уайлдер
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