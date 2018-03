Гвоздик попросил украинцев поддержать его в бою с Амаром

⏰Заводим будильники 18-марта 5-15 утра⏰ И поддерживаем Александра Гвоздика в воскресенье на телеканале Интер📺📡 @alex_gvozdyk🇺🇦

A post shared by 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) on Mar 15, 2018 at 2:14pm PDT