Гвоздик попросил украинцев поддержать его в бою с Амаром

Украинский полутяжеловес может стать временным чемпионом WBC.

Украинский боксер Александр Гвоздик проведет бой против француза Мехди Амара. На кону будет стоять титул временного чемпиона WBC, завладев которым, украинец станет обязательным претендентом на полноценный чемпионский бой.

Гвоздик попросил украинцев поддержать его и пообещал показать хороший бокс.

"Мы находимся в Нью-Йрке и я хотел бы обратиться к украинским болелщикам. Поддержите меня в воскресенье утром, а постараюсь показать вам хороший бокс и вас не разочаровать", - сказал Александр Гвоздик.

Напомним, бой Гвоздик - Амар состоится 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя. Все самое интересное о бое Гвоздик - Амар читай в нашем анонсе.

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