Паркер: Уайлдер показал сердце чемпиона в бою с Ортисом

Джозеф Паркер считает, что состоявшийся поединок Уайлдер - Ортис пойдет на пользу супертяжелому дивизиону.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер считает, что обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер закрепился на вершине супертяжелого веса надолго.

"Думаю, что для Уайлдера поьеда над Ортисом очень важна. Это на пользу супертяжелому дивизиону. Ортис - хитрый боксер и человек. Их шоу в ринге было потрясающим, преимущество переходило от одного бойца к другому, классный бой.

Я переживал за Уайлдера, но он показал сердце чемпиона и доказал свое желание остаться на вершине надолго. Я слежу за происходящим как фанат бокса, но при этом наблюдаю за парнями, потому что они являются потенциальными соперниками. Сейчас для меня главное - поединок с Джошуа. На этом я сосредоточен в первую очередь, - цитирует Паркера BoxingScene.

Напомним, Джозеф Паркер встретится с Энтони Джошуа 31 марта в Кардиффе.

Ранее Джозеф Паркер заявлял, что имеет равные шансы на победу нокаутом и решением судей. Джошуа, в свою очередь, не уверен, что Паркер сможет его нокаутировать.

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