Гвоздик – Амар: анонс боя

Украинец Александр Гвоздик намерен выиграть титул чемпиона мира.

Боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик в ближайшие выходные может стать новым украинским чемпионом мира. 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden он проведет бой против француза Мехди Амара. На кону поединка будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Уверенность в том, что именно Гвоздик выйдет победителем этого боя, огромная. Дело и в силе украинца, и в слабости соперника.

Амару 35 лет, он провел на профессиональном ринге 41 бой, одержав победы в 34-х из них. Причем он домашний боксер – лишь дважды он бился не во Франции, оба раза выезжая в Германию, но там не выигрывал.

Мехди Амар – слабее любого из последних пяти осперников Гвоздика. Наджиб Мохаммеди, Томми Карпенси, Айзек Чилемба, Юниэски Гонсалес и Крэйг Бейкер – все они классом выше и сильнее Амара. Это понимает и Гвоздик, но при этом недооценки с его стороны нет.

"Победа в этом поединке - это как палка о двух концах. С одной стороны, это титул. С другой стороны, я понимаю, что за титулы сражаются с более сильной оппозицией, чем Амар. Если бы пришлось драться с Елайдером Альваресом (первым номером рейтинга WBC - ред.), то в случае победы я бы смог считать себя чемпионом мира, но не после боя с Амаром. Это нечестно. Это не значит, что я его не уважаю, но я реалистично смотрю на вещи. Поэтому не ждите после победы увидеть от меня какие-то танцы", - заявил Гвоздик перед боем.

В том, что против него выйдет француз, Гвоздика винить не приходится. Ему Амара навязали. Сперва шел разговор о бое с Елайдером Альваресом, но тот долго думал и отказался. В итоге WBC начала предлагать бой следующим по рейтингу боксерам, но у всех у них были планы и запланированные бои. Так дело дошло до десятого в рейтинге Амара.

Для Гвоздика бой с Мехди Амаром – ступенька, которую нужно пройти. Победитель этого противостояния оспорит полноценный титул с лучшим в паре Адонис Стивенсон - Баду Джек. WBC обязала их встретиться уже в следующем поединке в этом году.

Что можно сказать про Мехди Амара? Он ниже, слаб в защите и слабо работает ногами, преимущественно в статичном положении принимает на себя удары и выжидает ошибок соперника. У него довольно именитая оппозиция. Он встречался с Хассаном Энжикамом, Мехди Буадлой, Робертом Штиглицом и Наджибом Мохаммеди, но всем им Амар проиграл. Правда досрочно, да и то из-за травмы — только Мохаммеди.

В общем соперник крепкий, но это едина його сильна сторона. Гвоздик сильнее соперника во всех компонентах и остается лишь вопрос, будет ли это досрочная победа украинца или же боксерам придется пройти всю дистанцию.

Прогноз iSport.ua: Победа Гвоздика нокаутом в 3-5 раундах

Напомним, бой Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, как Гвоздик прокомментировал выбор Мехди Амара в качастве своего соперника.

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Виталий Володько, iSport.ua