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Альварес сдал три подряд отрицательных теста на допинг

Комментариев: 3
Представители боксера считают, что этого достаточно для подтверждения чистоты их спортсмена.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
BoxingScene.com

Команда боксера Сауля Альвареса, который сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщила, что три подряд допинг-пробы их подопечного оказались отрицательными.

Мексиканец 2, 5 и 9 марта сдал добровольные допинг-тесты. Все они дали отрицательный результат на кленбутерол, который был выявлен ранее.

Представители боксера считают, что этого достаточно для подтверждения чистоты их спортсмена и того, что запрещенное вещество попало в организм с мясом.

Ранее Геннадий Головкин прокомментировал положительную допинг-пробу Канело.

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Теги: Сауль Альварес, допинг, тест, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  16.03.2018, 13:19
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гость
Пффф свино-собачий витязь пипеткин три поряд с допингами сдапвал(причем разными) и считал что это тоже норм и он чистый))))
петенька  (аноним)  16.03.2018, 13:18
Оценка:  0
петенька
У него чистый пуканчик!
петенька  (аноним)  16.03.2018, 12:13
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик от Головкина))))).
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