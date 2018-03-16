Альварес сдал три подряд отрицательных теста на допинг
Представители боксера считают, что этого достаточно для подтверждения чистоты их спортсмена.
Команда боксера Сауля Альвареса, который сдал положительную допинг-пробу на кленбутерол перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщила, что три подряд допинг-пробы их подопечного оказались отрицательными.
Мексиканец 2, 5 и 9 марта сдал добровольные допинг-тесты. Все они дали отрицательный результат на кленбутерол, который был выявлен ранее.
Представители боксера считают, что этого достаточно для подтверждения чистоты их спортсмена и того, что запрещенное вещество попало в организм с мясом.
Ранее Геннадий Головкин прокомментировал положительную допинг-пробу Канело.
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