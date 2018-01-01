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Гвоздик - Амар: видео битвы взглядов

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Украинец Александр Гвоздик первый увел глаза от соперника.
Битва взглядов Гвоздик - Амар
Битва взглядов Гвоздик - Амар
espn.com

В ночь на 18 марта в Нью-Йорке (США) пройдет вечер бокса от промоутера Боба Арума (Top Rank Promotions).

В рамках шоу украинский полутяж (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) и француз Мехди Амар (34-5-2, 16 КО) разыграют вакантный титул "временного" чемпиона мира по версии WBC.

Накануне поединка прошла пресс-конференция, которая завершилась традиционной битвой взглядов.

Напомним, бой Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, как Гвоздик прокомментировал выбор Мехди Амара в качастве своего соперника.

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Теги: Александр Гвоздик, Мехди Амар, бокс
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