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WBA сделает пять особых чемпионских поясов к предстоящим боям

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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) решила перенять все лучшее, что есть у коллег из Всемирного боксерского совета (WBC).
WBA решила перенять все лучшее, что есть у коллег из WBC
WBA решила перенять все лучшее, что есть у коллег из WBC
BoxingScene.com

Президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Мендоса сообщил, что организация к пяти предстоящим боям сделает специальные версии чемпионских поясов.

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа с чемпионом WBO Джошуа Паркером будет биться за особый пояс, также особая награда будет стоять на кону в поединке чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Геннадия Головкина против экс-чемпиона мексиканца Сауля Альвареса, в бою чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линареса и чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко, а также в финальных поединках World Boxing Super Series в тяжелом весе и суперсреднем весе.

Заявлено, что чемпионские пояса будут отличаться наличием силуэта бойцов, а также выполненными из золота элементами с указанием даты и места проведения боя.

Ранее сообщалось, что финал Всемирной боксерской серии во втором среднем весе перенесен.

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Теги: Жилберто Мендоса, WBA, пояс, бокс
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петенька  (аноним)  16.03.2018, 11:31
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