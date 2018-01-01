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Гвоздик: Хотел бы, чтобы Баду Джек победил Стивенсона

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Александр Гвоздик поделился своим мнением относительно потенциальных соперников.
Александр Гвоздик и Мехди Амар
Александр Гвоздик и Мехди Амар
BoxingScene.com

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC против француза Мехди Амара.

Победитель этого противостояния оспорит полноценный титул с лучшим в паре Адонис Стивенсон – Баду Джек. В преддверии баталий Гвоздик признался, что хотел бы увидеть победу Джека над Стивенсоном.

"Я бы хотел, чтобы Джек победил Стивенсона. Это желание не связано с боксерским стилем Баду или чем-то таким. Просто дело в том, что получить с ним бой было бы проще.

Стивенсон проводит бои раз в год, а может быть и меньше. Я уверен, что Джек хочет оставаться активным, потому организовать с ним бой будет проще", – цитирует Гвоздика Boxingtalk.

Напомним, бой Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, как Гвоздик прокомментировал выбор Мехди Амара в качастве своего соперника.

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Теги: Александр Гвоздик, Баду Джек, Адонис Стивенсон, бокс
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