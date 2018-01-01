Гвоздик: Хотел бы, чтобы Баду Джек победил Стивенсона

Александр Гвоздик поделился своим мнением относительно потенциальных соперников.

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик проведет бой за титул временного чемпиона мира по версии WBC против француза Мехди Амара.

Победитель этого противостояния оспорит полноценный титул с лучшим в паре Адонис Стивенсон – Баду Джек. В преддверии баталий Гвоздик признался, что хотел бы увидеть победу Джека над Стивенсоном.

"Я бы хотел, чтобы Джек победил Стивенсона. Это желание не связано с боксерским стилем Баду или чем-то таким. Просто дело в том, что получить с ним бой было бы проще.

Стивенсон проводит бои раз в год, а может быть и меньше. Я уверен, что Джек хочет оставаться активным, потому организовать с ним бой будет проще", – цитирует Гвоздика Boxingtalk.

Напомним, бой Гвоздик – Амар пройдет 17 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя.

Ранее сообщалось, как Гвоздик прокомментировал выбор Мехди Амара в качастве своего соперника.

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