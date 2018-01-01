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Флэнеган жаждет встретиться в ринге с Ломаченко – промоутер

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Чемпион по версии WBO в легком весе намерен встретится с украинцем Василием Ломаченко.
Терри Флэнеган
Терри Флэнеган
Getty Images

Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, что чемпион мира по версии WBO в легком весе Терри Флэнеган жаждет встретится с украинцем Василием Ломаченко.

"Что до Терри Флэнегана, то я бы хотел увидеть его в по-настоящему большом поединке. Сам он жаждет встретиться с Василием Ломаченко, которого я считаю лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Завоевав вакантный титул WBO, ему будет проще добиться желаемого, но это чертовски сложный бой", – сказал Уоррен в комментарии ресурсу BoxingScene.

Отметим, что Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против Хорхе Линареса. Поединок запланирован на 12 мая и должен состоятся в Нью-Йорке.

Ранее британец Люк Кэмпбелл изъявил желание боксировать против Василия Ломаченко.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Терри Флэнеган
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