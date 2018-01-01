Команды Беллью и Уорда ведут переговоры о бое

Тони Беллью верит, что может победить Андре Уорда.

Британский тяжеловес Тони Беллью рассказал, что его команда ведет переговоры о бое против Андре Уорда, а также заявил, при каких обстоятельствах может победить 34-летнего американца.

"Мы разговариваем с командой Уорда. Эдди Хирн вел переговоры с его представителями. Уорд может и сказал, что завершил карьеру, но его команда говорит другое.

Мы вели переговоры на протяжении шести последних недель. Я оставил это Хирну, но высоко ценю Уорда. Но я верю, что смогу побить его.

Уорда можно победить, если это будет не его день. Есть вероятность, что я буду драться с Андре после реванша против Дэвида Хэя. И мне нужно будет, чтобы Уорд был не в своей тарелке. Неоптимистично? А я реалист, а не фантазер. Уорд лучше меня. Я могу побить его только в том случае, если он будет не в лучшей форме, а я выберу правильную тактику на бой", – сказал Беллью в комментарии BoxingScene.

Отметим, что свой ближайший бой Беллью проведет против Дэвида Хэя. Поединок пройдет 5-го мая.

Ранее Тайсон Фьюри заявил о своих намерениях уничтожит Беллью после его победы над Дэвидом Хэем.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!