Усик быстрее, разнообразнее и техничнее Гассиева – мнение

Михаил Завьялов спрогнозировал исход финала Всемирной боксерской суперсерии, где встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев.

Президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов назвал основные преимущества Александра Усика над Муратом Гассиевым.

"На мой взгляд, хоть Гассиев имеет характер, имеет жесткий удар, но Усик быстрее, разнообразнее, техничнее. Если он случайно удар не пропустит, то это будет не очень тяжелая добыча для Усика. Думаю, он выиграет и станет абсолютным чемпионом мира. Это моя точка зрения, и я почему-то в это верю", – сказал Завьялов в комментарии YouTube каналу Luckypunchnet.

Отметим, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев отправился в США для подготовки к бою с Усиком.

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