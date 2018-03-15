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Ты че, фраерок: Усик не оценил, что его диетолог болел за Челси в матче с Барсой

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Александр Усик с командой посетил матч Барселона - Челси на Камп Ноу.
Усик и команда на матче Барселона - Челси
Усик и команда на матче Барселона - Челси
instagram.com/aleksandrfoka

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик побывал на стадионе Камп Ноу, где болел за Барселону в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против Челси.

Компанию боксеру составили его тренер Сергей Ватаманюк и диетолог Александр Фока.

Сидя на трибунах Усик снял видео, в котором рассказал, как его впечатлила игра Лионеля Месси и попросил прокомментировать матч своего диетолога. Но на удивление Усика, Александр Фока ответил, что болеет за Челси. После чего Усик снял шапку и сказал: “Ты че, фраерок“. На этом видео закончилось и дальнейшая судьба Александра Фоки неизвестна.

Ранее сообщалось, что Александр Усик сочинил кричалку про Лионеля Месси.

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Теги: Александр Усик, Барселона, Челси, Лига Чемпионов, футбол
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