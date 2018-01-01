Гвоздик – Амар: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры считают украинца явным фаворитом в противостоянии с Мехди Амара.

Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) проведет поединок против Мехди Амара (34-5-2) из Франции. Встреча состоится 17 марта в Нью-Йорке на всемирно известной арене Мэдисон Сквер Гарден.

По мнению букмекеров, наш спортсмен является безоговорочным фаворитом боя.

Так, на победу Александра Гвоздика компания 1xBet принимает ставки с коэффициентом 1,01. На успех его оппонента – 18,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Отметим, что на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция боя, которая начнется 18 марта в 05:00 по киевскому времени.

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