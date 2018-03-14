Бой Коуфорд – Хорн перенесли из-за травмы американца – источник

Ранее планировалось, что поединок пройдет 14 апреля в Лас-Вегасе.

Поединок между чемпионом WBO в полусреднем весе Джефом Хорном (18-0, 12 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО), который был запланирован на 14 апреля перенесен.

Команда американца уведомила представителей Хорна о травме руки Кроуфорда, сообщает ESPN.

Сообщается, что бой может состоятся 19 мая или в начале июня в Лас-Вегасе.

Для Теренса бой с Хорном станет дебютный в этой весовой категории. Напомним, в первом полусреднем весе американец стал абсолютным чемпионом.

Ранее сообщалось, что финал Всемирной боксерской серии во втором среднем весе перенесен.

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