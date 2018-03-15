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Гассиев отправился в США для подготовки к бою с Усиком

Комментариев: 2
Российский боксер Мурат Гассиев начнет свой тренировочный лагерь в США.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев отправился в США, где начнет подготовительные сборы к финальному поединку Всемирной боксерской суперсерии против Александра Усика. Об этом рассказал менеджер боксера.

"Мурат в среду вылетел в США на подготовку к бою. Что касается ближайшего боя Шафикова, то он планируется на май. Но о деталях пока рано говорить", – приводит слова Алексея Васильева Р-Спорт.

Напомним, что Александр Усик, в свою очередь, начал тренировочный лагерь в Испании.

Бой Усик – Гассиев состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия).

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.03.2018, 09:42
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гость
Так он руцкий, за рассею ?б а гдеж руцкие правосравные ?.
Peyot    15.03.2018, 09:33
Оценка:  0
Peyot
молодец что хоть в росии не осталься и не превратился в очередного пелменеподобного стероидного бройлера как пипеткин!
петенька  (аноним)  15.03.2018, 09:11
Оценка:  +1
петенька
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