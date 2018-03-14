Абель Санчес спрогнозировал исход возможного боя Джошуа и Уайлдера

Абель Санчес отметил прекрасный удар с правой в исполнении Деонтея Уайлдера.

Известный тренер Абель Санчес считает, что Деонтей Уайлдер выиграет Энтони Джошуа в том случае, если бой все-таки состоится:

"Я думаю, любой, по кому Уайлдер приложится своим правым прямым, отправится спать где-то так на недельку. У него просто адская правая, и он становится лучше технически. Иногда Уайлдер срывается, когда потрясет соперника, и это выглядит, как любительщина, но я считаю, что люди слишком фокусируются на этих моментах. Он потрясает кого-то и действует как глупец, но ведь перед этим он действует, как достойный боксер. Тренер Марк Бреланд проделывает с ним невероятную работу.

В поединке Уайлдер – Джошуа за Деонтеем будет превосходство в ударной мощи. Уайлдер – большой мускулистый мужик, который будет бить тебя с дистанции. Мурат Гассиев спарринговал с ним, и я могу сказать, что Деонтей очень талантлив. Если вы меня спросите, кто, по моему мнению, выиграет этот бой, я, наверное, отдам предпочтение Уайлдеру, потому что он отправит Джошуа в нокдаун и затем, возможно, доведет дело до победы решением судей", – сказал Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил о намерениях объединить чемпионские титулы в супертяжелом весе. Также американец готов пойти на любые финансовые условия ради боя с Джошуа.

Отметим, что Абель Санчес ныне тренирует Мурата Гассиева и Геннадия Головкина.

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