Деревянченко: Я всю жизнь в боксе, мне не страшно выходить против Головкина

Сергей Деревянченко поскорее хочет вернутся на ринг.

Претендент на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) заявил, что ему не страшно выходит на ринг против Геннадия Головкина:

"Сейчас для меня не важно – за титул или не за титул я буду боксировать. На данный момент я просто хочу боксировать против хороших боксеров. А уже потом и титул.

Ожидание боя с Головкиным давит. Тебе не делают бои, ведь и промоутеры ждут, когда соперники разберутся, и у тебя боев нет. И ты ждешь пока там все разберутся между собой, а потом ты на очереди.

Я говорю своим промоутерам, что я не хочу столько ждать. Если не Головкин и Альварес, то есть много других боксеров: Лемью, Чарло, Билли Джо Сондерс.

Не страшно выходить против Головкина. Я всю жизнь занимаюсь боксом: в любителях, в WBS, а теперь и в профессионалах. Как всегда перед выходом в ринг есть какой-то мандраж, а так, чтобы боятся – нет", – сказал Деревянченко в комментарии YouTube каналу Luckypunch.net.

Ранее Деревянченко рассказал, что ему было бы интересно встретиться с Билли Джо Сондерсом. Также менеджер боксера заявил, что украинец вытрет пол Сондерсом.

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