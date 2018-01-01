Переключиться на мобильную версию

Деревянченко: Я всю жизнь в боксе, мне не страшно выходить против Головкина

Комментариев: 0
Сергей Деревянченко поскорее хочет вернутся на ринг.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Претендент на титул IBF в среднем весе Сергея Деревянченко (12-0, 10 КО) заявил, что ему не страшно выходит на ринг против Геннадия Головкина:

"Сейчас для меня не важно – за титул или не за титул я буду боксировать. На данный момент я просто хочу боксировать против хороших боксеров. А уже потом и титул.

Ожидание боя с Головкиным давит. Тебе не делают бои, ведь и промоутеры ждут, когда соперники разберутся, и у тебя боев нет. И ты ждешь пока там все разберутся между собой, а потом ты на очереди. 

Я говорю своим промоутерам, что я не хочу столько ждать. Если не Головкин и Альварес, то есть много других боксеров: Лемью, Чарло, Билли Джо Сондерс. 

Не страшно выходить против Головкина. Я всю жизнь занимаюсь боксом: в любителях, в WBS, а теперь и в профессионалах. Как всегда перед выходом в ринг есть какой-то мандраж, а так, чтобы боятся – нет", – сказал Деревянченко в комментарии YouTube каналу Luckypunch.net.

Ранее Деревянченко рассказал, что ему было бы интересно встретиться с Билли Джо Сондерсом. Также менеджер боксера заявил, что украинец вытрет пол Сондерсом.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь