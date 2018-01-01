Тренер Головащенко: Обещаю, что в 5-6 раунде мы нокаутом отправим Лерену отдыхать

Шамиль Керимов рассказал о подготовке своего подопечного к титульному бою.

Тренер украинского тяжеловеса Романа Головащенко Шамиль Керимов пообещал досрочную победу своего подопечного в предстоящем титульном бое против чемпионата мира по версии IBO южноафриканца Кевина Лерены.

"Я работаю с Романом Головащенко с 2007 года и первый его профессиональный бой мы провели вместе. Мы отрабатываем все техники так, чтобы выиграть бой нокаутом.

Роман никогда никого не боится, он не боится крови и никогда не отходит назад. Он любит сильных соперников. Он очень много нокаутирует на спаррингах.

Мы готовы к этому бою и я обещаю вам, что в 5-6 раунде мы нокаутом отправим Лерену отдыхать", – сказал Керимов во время пресс-конференции, которая состоялась 14 марта в Киеве.

Напомним, ранее Головащенко сказал, что до шестого раунда поединка против Лерены будет поставлена точка.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!