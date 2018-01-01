Головащенко о поединке против Лерены: До шестого раунда будет поставлена точка

Украинский боксер проведет бой против южноафриканца Кевина Лерены за титул IBO в первом тяжелом весе.

Украинский тяжеловес Роман Головащенко (19-1, 17 КО) проведет титульный поединок против чемпиона IBO Кевина Лерены. Поединок украинца с южноафриканцем состоится 27 апреля в Баку, Азербайджан.

В среду, 14 марта, в Киеве, состоялась специальная пресс-конференции, на которой украинский боксер рассказал о ходе подготовки к титульному бою, а также поделился планами на будущее.

"Мы неоднократно пересматривали поединок Лерены против Кучера, даже скажу больше – мы его рассматривали по ключевым моментам. Посмотрели над чем нам нужно работать, какую тактику нам выбрать.

Впринципе, с этим проблем нет, у нас есть четкий план действий на этот бой. Я думаю, что до шестого раунда будет поставлена точка в поединке", – сказал Роман на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав украинца Кучера.

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