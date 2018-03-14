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Паркер: Победа Фьюри над Кличко открыла дверь всем нам

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Джозеф Паркер встал на защиту Тайсона Фьюри.
Тайсон Фьюри (слева) и Джозеф Паркер (справа)
Тайсон Фьюри (слева) и Джозеф Паркер (справа)
BoxingScene.com

Новозеландский чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер встал на защиту Тайсона Фьюри, заявив, что победа британца над Владимиром Кличко дала возможность другим боксерам бороться за чемпионские титулы:

"Благодаря Фьюри я получил возможность драться за свой первый титул чемпиона мира. Тайсон победил Владимира Кличко, которого долгое время никто не мог победить.

Он всем нам открыл двери. Без Тайсона в дивизионе чего-то не хватает, когда он вернется, супертяжелый вес выйдет на новый уровень. 

Те, кто пинают Тайсона, плохо кончат. Каждый совершает ошибки и у всех бывают тяжелые времена, но Фьюри – великий человек. Мы знаем его настоящего", – сказал Паркер в комментарии ресурсу Boxing Scene

Напомним, что Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко осенью 2015 года единогласным решением судей.

Отметим, что свой следующий бой Джозеф Паркер проведет 31 марта в Кардиффе против Энтони Джошуа.

Ранее Паркер заявил, что считает себя более жестким боксером, чем Владимир Кличко.

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Теги: бокс, Джозеф Паркер, Тайсон Фьюри, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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SoulKeeper    14.03.2018, 18:01
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SoulKeeper
Деонтий накажет их всех в пуканчик, выбьет дерьмо из жирной Фуры, а Паркером вытрет канвас.
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