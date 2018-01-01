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Прайс: Надеюсь, что Поветкин окажется чистым соперником

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Дэвид Прайс надеется, что поединок против Александра Поветкина будет честным с точки зрения допинга.
Дэвид Прайс
Дэвид Прайс
Getty Images

Британский боксер Дэвид Прайс прокомментировал предстоящий поединок против Александра Поветкина.

По словам Прайса, он надеется, что его российский соперник сдаст все необходимые допинг-пробы и окажется чистым боксером.

"Я жду, что меня ждет множество допинг-проб перед этим боем. Но я надеюсь, что Поветкин окажется чистым соперником и тоже пройдет все необходимые допинг-тесты. Я не могу быть ни в чем уверен, но мне хочется верить, что это будет бой двух честных боксеров", - цитирует Прайса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что тренер Поветкина назвал бой с Прайсом подготовкой к Джошуа.

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Теги: Дэвид Прайс, Александр Поветкин, бокс, бой
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