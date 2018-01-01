Прайс: Надеюсь, что Поветкин окажется чистым соперником
Дэвид Прайс надеется, что поединок против Александра Поветкина будет честным с точки зрения допинга.
Британский боксер Дэвид Прайс прокомментировал предстоящий поединок против Александра Поветкина.
По словам Прайса, он надеется, что его российский соперник сдаст все необходимые допинг-пробы и окажется чистым боксером.
"Я жду, что меня ждет множество допинг-проб перед этим боем. Но я надеюсь, что Поветкин окажется чистым соперником и тоже пройдет все необходимые допинг-тесты. Я не могу быть ни в чем уверен, но мне хочется верить, что это будет бой двух честных боксеров", - цитирует Прайса BoxingScene.
Ранее сообщалось, что тренер Поветкина назвал бой с Прайсом подготовкой к Джошуа.
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