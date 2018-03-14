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Сондерс: Очень надеюсь, что Головкин победит Альвареса

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Британский боксер заявил, что будет поддерживать Геннадия Головкина в предстоящем бою с Саулем Альваресом.
Билли Джо Сондерс
Билли Джо Сондерс
Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс выразил надежду на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF Геннадия Головкина в реванше с мексиканцем Саулем Альваресом.

"Очень надеюсь, что Головкин победит Альвареса. У меня в этом свой интерес. Точно знаю, что Сауль не хочет проводить со мной поединок, тогда как Геннадий заявил о готовности сразиться со мной. Если все сложится, то мы получим огромный объединительный бой, ну а если не выйдет, то для меня больше не будет интересных поединков", – сказал британец iFL TV.

Напомним, второй поединок Головкин – Альварес запланирован на 5 мая в городе Лас-Вегас (США).

Ранее украинский боксер Сергей Деревянченко выразил желание провести бой с Билли Джо Сондерсом.

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Теги: Билли Джо Сондерс, бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес
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Комментариев (1)
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Москвич  (аноним)  14.03.2018, 13:36
Оценка:  0
Москвич
Надеюсь в следующем поединке Альварес поставит жирную точку в этом противостоянии)))).
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