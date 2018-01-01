Майки Гарсия может остаться в первом полусреднем весе

Тренер Майки Гарсии заявил, что самым вероятным вариантом для продолжении карьеры является первый полусредний вес.

Чемпион мира в двух весовых категориях Майки Гарсия может продолжить выступать в первом полусреднем весе. Об этом рассказал его тренер и старший брат Роберт Гарсия.

"Самым вероятным вариантом для Майки сейчас является вариант, при котором он останется в первом полусреднем весе. Бой против Липинца был только вторым поединком в рамках этой весовой категории, и Майки хорошо себя показал. Порой он рисковал больше, чем нужно было, из-за чего пропустил пару ударов, но в целом мы довольны тем, как он выглядел. Посмотрим, что будет дальше.

В субботу Кирилл Релих завоевал вакантный титул WBA, скоро Амир Имам и Хосе Карлос Рамирес определят чемпиона по линии WBC. Плюс этого дивизиона в том, что здесь есть много возможностей показать себя. Ну и, конечно же, есть возможность подняться в весе еще выше. А вы знаете, как Майки любит всякие рискованные вызовы", - рассказал Роберт Гарсия в интервью ESPN.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсию обязали определиться с весовой категорией, в которой он будет продолжать карьеру.

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