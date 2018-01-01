Головащенко получит шанс взять реванш за Кучера и стать чемпионом мира
Украинский тяжеловес проведет титульный поединок.
Украинский тяжеловес Роман Головащенко (19-1, 17 КО) проведет титульный поединок против чемпиона IBO Кевина Лерены.
Поединок украинца с южноафриканцем состоится 27 апреля в Баку, Азербайджан.
Отметим, что Головащенко является действующим обладателем пояса IBO Inter-Continental.
В поединке против Лерены украинец получит шанс взять реванш за своего соотечественника Дмитрия Кучера.
Напомним, южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав Кучера.
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