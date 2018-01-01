Переключиться на мобильную версию

Головащенко получит шанс взять реванш за Кучера и стать чемпионом мира

Комментариев: 0
Украинский тяжеловес проведет титульный поединок.
Роман Головащенко проведет титульный бой
Роман Головащенко проведет титульный бой
facebook.com/roman.golovashchenko

Украинский тяжеловес Роман Головащенко (19-1, 17 КО) проведет титульный поединок против чемпиона IBO Кевина Лерены.

Поединок украинца с южноафриканцем состоится 27 апреля в Баку, Азербайджан.

Отметим, что Головащенко является действующим обладателем пояса IBO Inter-Continental.

В поединке против Лерены украинец получит шанс взять реванш за своего соотечественника Дмитрия Кучера.

Напомним, южноафриканец Лерена защитил титул IBO, перебоксировав Кучера.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Роман Головащенко, IBO, Кевин Лерена, Дмитрий Кучер, титул, бой, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь