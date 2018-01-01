Деревянченко: Интересно встретиться с Сондерсом, ведь на кону бы стоял чемпионский пояс

Сергей Деревянченко не против провести бой против Билли Джо Сондерса.

Претендент на титул IBF в среднем весе Сергей Деревянченко рассказал с кем бы хотел провести следующий поединок:

"Мне не так важно, с кем боксировать, нет конкретного предпочтения. Было бы интересно встретиться с Сондерсом, ведь на кону бы стоял чемпионский пояс.

У Лемье (Давид Лемье – прим. ред.) нет пояса, к тому же, он проиграл тому же Сондерсу. Есть еще Чарло (Джермелл Чарло – прим. ред.), он сейчас претендент по WBC. Я готов провести бой со всеми лучшими боксерами", – сказал Деревянченко в комментарии YouTube каналу Luckypunchnet.

Ранее менеджер Сергея Деревянченко Кит Коннолли уверен, что его клиент вытрет пол Билли Джо Сондерсом.

Напомним, в последнем своем бою украинец сумел нокаутировать Дашона Джонсона в андеркарде вечера Уайлдер – Ортис. После поединка он бросил вызов сразу троим боксерам.

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