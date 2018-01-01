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Ортис: Уайлдер хочет биться с лучшими, поэтому он должен дать мне реванш

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Луис Ортис намерен вернутся летом и провести реванш против Деонтея Уайлдера.
Луис Ортис (слева) и Деонтей Уайлдер
Луис Ортис (слева) и Деонтей Уайлдер
Getty Images

Кубинский боксер Луис Ортис рассказал о сроках своего возвращения на ринг, а также заявил, что хочет провести бой-реванш с чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером:

"Рассчитываю вернуться на ринг к концу лета. Слышал от фанатов, если Уайлдер не договорится с Джошуа, то они хотели бы видеть его бой со мной. Я одна из самых больших угроз для него. Он хочет драться с лучшими, и если он не будет боксировать с Джошуа, повторный поединок со мной будет иметь для Деонтея большой смысл.

Он дал мне одну возможность, и он победил, так что он заслужил право диктовать условия. Знаю, он ищет возможности биться с лучшими, поэтому не вижу причин, по которым он не мог бы мне дать реванш", – приводит слова Ортиса ресурс Boxingtalk.

Отметим, что Деонтей Уайлдер не так давно нокаутировал Луиса Ортиса в 10-м раунде. После поединка кубинец заявил, что судьи поучаствовали в победе Уайлдера.

Ранее Уайлдер заявил о своих намерениях объединить чемпионские пояса в супертяжелом весе.

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Теги: бокс, Луис Ортис, Деонтей Уайлдер
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