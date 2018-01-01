Джошуа сравнил удары Паркера и Уайлдера

Энтони Джошуа рассказал о опасности ударов Джозефа Паркера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа сравнил удары Джозефа Паркера и Деонтея Уайлдера:

"Стиль Паркера более эффективный и хладнокровный, а удары Уайлдера напоминают мельницу. Когда Паркер выбрасывает два прямых, левый может и не достать соперника, но правый последует в цель, и, в большинстве случаев, оппоненты оказываются в нокауте", – цитирует Джошуа BoxingScene.

Напомним, что поединок Джошуа и Паркера состоится 31-го марта в Кардиффе. Также промоутер британца Эдди Хирн рассказал о возможном поединке Энтони с Деонтеем Уайлдером.

Ранее Джошуа отреагировал на слова Паркера о "стеклянном" подбородке британца.

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